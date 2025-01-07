Россияне в течение суток 38 раз атаковали на Покровском направлении – Генштаб
На фронте с начала суток 7 января состоялось 159 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00
Дословно: "С начала суток произошло 159 боевых столкновений, противник нанес 28 авиационных ударов, сбросив при этом 59 КАБ, 750 ударов дронами-камикадзе, совершил 3886 обстрелов позиций наших войск".
Детали: На Харьковском направлении наши войска отражали четыре атаки врага вблизи Волчанска и Тихого.
Агрессор совершил три атаки на наши укрепления на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка.
На Лиманском направлении за день российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Новосергиевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки.
На Северском направлении наши войска отбили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении враг семь раз атаковал вблизи Васюковки, Бондарного, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты за сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Щербиновка.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевки.
Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 17 боестолкновений. Атаки наши воины отбивали вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного.
На Времовском направлении враг 20 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное.
На Гуляйпольском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Новоселки.
На Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался потеснить Силы обороны в районе острова Казацкий.
На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.
На Курском направлении украинские защитники за сегодня отбили 25 атак оккупантов, продолжается еще шесть боестолкновений.