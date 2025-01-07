Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Глава МИД Канады раскритиковала предложения Трампа о входе в состав США

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 7 января 2025, 23:17
Глава МИД Канады раскритиковала предложения Трампа о входе в состав США
Мелани Жоли. Фото из ее соцсети Х

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли раскритиковала заявления избранного президента США об экономической слабости ее страны и предложение стать 51-м американским штатом.

Источник: Жоли написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: На пресс-конференции во вторник, 7 января, Трамп в очередной раз предложил превратить Канаду в 51-й штат США.

Реклама:

"Канада и Соединенные Штаты, это было бы действительно что-то. Не будет искусственно проведенной границы и станет понятно, как это выглядит, и национальная безопасность значительно бы улучшилась. Не забывайте: мы, по сути, защищаем Канаду", – заявил он.

Он также заявил, что США субсидируют канадскую экономику и не нуждаются в ее "машинах и пиломатериалах".

"Комментарии избранного президента Трампа демонстрируют полное непонимание того, что делает Канаду сильной страной. Наша экономика сильна. Наши люди сильны. Мы никогда не отступим перед угрозами", – ответила на это глава канадского МИД.

РЕКЛАМА:

Ранее Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.

На фоне "тарифных угроз" канадский премьер Джастин Трюдо начал переговоры с ним. Они обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США".

Накануне, 6 января, Трюдо подал в отставку с поста лидера своей Либеральной партии и заявил, что сложит полномочия премьера после избрания своего преемника.

КанадаСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, обновленоСБУ пришла с обысками к ведущему Максу Назарову и объявила подозрение
В Киеве задержали чиновника государственного банка - "донатив" на армию РФ
фотоМураев из Китая дал интервью пропагандистам
видеоДесять "прилетов": дроны ГУР зажгли нефтебазу в Тульской области РФ - источник
Силы ПВО сбили 2 из 4 баллистических ракет
Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС: прекращение огня в Газе вступает в силу в воскресенье
Все новости...
Канада
Трюдо уходит с поста премьер-министра Канады
Премьер-министр Канады Трюдо готовится объявить об отставке – СМИ
Глава МИД Канады назвала Украину приоритетом для G7
Последние новости
13:36
биатлонДополнение к золоту: Борковский выиграл бронзу Универсиады-2025 в спринте
13:32
Лидер ультраправых в Баварии призвала к высылке украинских беженцев
13:21
Экспорт российского угля упал до шестилетнего минимума
13:09
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу после утреннего обстрела
13:00
Экс-нардепу Новинскому объявили подозрение в госизмене и разжигании вражды
12:40
Немецкая "подруга Путина" призвала прекратить поставлять оружие Украине
12:28
Ведущие канадские банки вышли из климатической коалиции
12:15
видеоССО поразили нефтебазу "Роснефти" в Людиново
12:08
теннисСвитолина одолела четвертую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Australian Open
12:00
Месяц впервые внесли во всемирный перечень наследия, которое нуждается в сохранении
Все новости...
Реклама:
Реклама: