Маркарова: Резолюцию о признании действий РФ в Украине геноцидом внесли на рассмотрение Конгресса США

Двухпартийная группа членов Палаты представителей США, с которыми активно работает Посольство Украины в Соединенных Штатах, внесла в Палату представителей Конгресса США проект резолюции, признающей действия России в Украине как акт геноцида.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook

Детали: Это первый законодательный акт, касающийся Украины, представленный на рассмотрение нового 119-го Конгресса США.

Реклама:

В преамбуле проекта резолюции говорится о том, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев, включая детей, в РФ и оккупированных территорий соответствует критериям, изложенным в статье II Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Резолютивная часть документа осуждает РФ за совершение актов геноцида, призывает Соединенные Штаты в сотрудничестве с НАТО и союзниками по ЕС принять меры для поддержки украинского правительства, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа и поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности.

Прямая речь Маркаровой: "Спасибо конгрессменам за внесение этой важной резолюции! Все преступления РФ должны найти отражение в американском законодательстве, чтобы обеспечить наказание российских преступников и предотвратить такие ужасные преступления в будущем".