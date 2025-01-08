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Аналитики ISW предположили, как войска РФ могут использовать продвижение в Торецке

Ольга ГлущенкоСреда, 8 января 2025, 05:26
Аналитики ISW предположили, как войска РФ могут использовать продвижение в Торецке
карта ISW

Аналитики Института изучения войны указывают, что российские захватчики используют свое преимущество в численности для продвижения в Торецке. Кроме того, специалисты сделали предположение, как россияне намерены использовать свои успехи в Торецке.

Источник: ISW

Детали: Российские войска недавно продвинулись в Торецке после нескольких недель более быстрых наступательных операций и достижений в этом районе.

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В обзоре напоминают, что войска РФ активизировали наступательные операции на Торецком направлении в июне 2024 года, вероятно, с целью уменьшить украинский выступ в этом районе и лишить украинские силы возможности обстреливать тыловые российские районы в направлении Часового Яра и Покровска, на которых в то время были сосредоточены основные усилия россиян.

С июня 2024 года российские войска медленно и постепенно продвигались к Торецку и прилегающим населенным пунктам, но в последние недели активизировали наступательные операции и достигли тактических успехов в северной и северо-западной частях Торецка.

Дословно ISW: "Российские войска, похоже, меняют тактику штурма в Торецке, чтобы подавить украинские силы и способствовать тактическим успехам в пределах населенного пункта".

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"Они, вероятно, используют свое преимущество в численности личного состава, чтобы интенсифицировать наступательные действия и продвинуться в пределах Торецка".

Детали: Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, намерены использовать свои успехи в Торецке для продвижения дальше на запад от Торецка и Щербиновки и вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

Захватчики могут намереваться закрепиться на северо-западе Торецка и в центре Щербиновки (к западу от Торецка), чтобы продвинуться вдоль трассы Т-05-16 в направлении Константиновки через Нелиповку, Плещеевку, Иванополье и поля вокруг этих населенных пунктов, пытаясь создать угрозу южному краю украинского фортификационного пояса Константиновка - Дружковка - Краматорск, который является основой обороны Донецкой области.

Российские войска также могут попытаться использовать дальнейшее продвижение на северо-запад от Торецка и на юг от Часового Яра в направлении Белой Горы и Александро-Шультино для того, чтобы разрушить украинский "карман" в этом районе и выровнять линию фронта к западу и юго-западу от Константиновки.

Дословно ISW: "Такое продвижение затруднит способность Украины контратаковать в ближнем тылу России к юго-востоку от Часового Яра, в том числе в направлении Клещеевки, и позволит российским войскам развернуть дополнительные артиллерийские системы в пределах досягаемости Константиновки и использовать FPV-беспилотники в пределах досягаемости города".

Детали: Российские войска также могут попытаться продвинуться на запад и северо-запад от Нью-Йорка и Леонидовки в направлении автодорог Н-20 Донецк - Константиновка и Н-32 Покровск - Константиновка, чтобы потеснить Константиновку с юга и создать более стабильный южный фланг для наступления на Константиновку.

Эксперты отмечают, что российские войска, вероятно, смогут достичь более быстрого продвижения в полях и небольших населенных пунктах к северу и западу от Торецка, чем они смогли достичь в своем медленном продвижении к городу Торецк.

Подразделения российской армии в этом районе могут попытаться повторить короткие, тактически важные механизированные атаки, которые проводили на Кураховском и Угледарском направлениях осенью 2024 года, если они будут иметь достаточный резерв бронетехники для этого сектора.

Дословно ISW: "Российские войска могут попытаться использовать тактические достижения в Торецке и вблизи него, а также к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинское укрепление к юго-западу от Торецка.

Они могут попытаться использовать достижения в пределах Торецка и на участке Торецк-Щербиновка-Нью-Йорк, а также недавние российские достижения к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинский "карман" между Воздвиженкой (к востоку от Покровска) и Торецком.

Российское продвижение к востоку от Покровска и к западу от Торецка может быть частью постоянных усилий, направленных на получение преимуществ, которые позволяют захватить любую территорию, несмотря на ее относительную незначительность".

Детали: Вместе с тем, по мнению специалистов, российские войска вряд ли будут представлять значительную угрозу для Константиновки, если российское военное командование не усилит имеющуюся группировку войск в этом районе войсками из других прифронтовых районов.

Дословно ISW: "Российское военное командование может продолжать предоставлять приоритет Покровскому и Кураховскому направлениям, но уменьшить приоритетность наступательных операций на других участках фронта, таких как Купянское или Боровское направления, с целью передислокации сил на Торецкое направление".

"Сейчас ISW не готов предоставить прогноз относительно того, как россияне будут распределять усилия под Торецком".

Ключевые выводы ISW за 7 января:

  • Российские войска продвинулись в Торецке после нескольких недель более быстрых наступательных операций и получения новых позиций в этом районе.
  • Оккупанты, вероятно, намерены использовать свои успехи в Торецке для продвижения на запад от Торецка и Щербиновки и вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.
  • Войска РФ могут попытаться использовать тактические преимущества в Торецке и вблизи него, а также к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинские укрепления к юго-западу от Торецка.
  • Они, вероятно, будут пытаться вырваться из городского окружения Торецка и продвинуться в более открытые сельские районы, похожие на те, где российские войска достигли значительных успехов на других участках фронта за последние месяцы.
  • Российские войска вряд ли будут представлять значительную угрозу для Константиновки, если только российское военное командование не усилит существующую группировку войск в этом районе войсками с других участков фронта.
  • Украинский Генеральный штаб заявил, что 7 января украинские войска нанесли удар по командному пункту российской 810-й бригады морской пехоты в Белой, Курская область РФ.
  • Украинские войска недавно продвинулись в Курской области, а российские войска продвинулись вблизи Купянска, Торецка, Покровска и в Курской области.
  • Кремль продолжает продвигать программу "Время героев", целью которой является назначение ветеранов полномасштабного российского вторжения в Украину на должности в местных, региональных и федеральных органах власти.

ISWДонецкая областьвойна
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