До 126 человек возросло число погибших из-за землетрясения в Тибете

По меньшей мере 126 человек погибли и 188 получили ранения в результате мощного землетрясения, произошедшего в отдаленном регионе Тибета во вторник утром.

Источник: CCTV, CNN

Детали: Кроме того, в результате землетрясения были повреждены более 3600 домов.

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Эпицентр землетрясения в округе Тингри, расположенном высоко на тибетском плато, находится недалеко от границы с Непалом, примерно в 80 км к северу от самой высокой горы мира Эвереста.

Подземные толчки ощущались даже в столице Непала Катманду.

В Тибете благодаря спасательным работам удалось освободить из-под завалов более 400 человек. Также более 30 000 жителей были эвакуированы.

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Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в юго-западном китайском районе Тибета на границе с Непалом произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли 53 человека, еще 62 были ранены.

Позже стало известно о 95 погибших и 130 раненых из-за землетрясения.