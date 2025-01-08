До 126 человек возросло число погибших из-за землетрясения в Тибете
По меньшей мере 126 человек погибли и 188 получили ранения в результате мощного землетрясения, произошедшего в отдаленном регионе Тибета во вторник утром.
Детали: Кроме того, в результате землетрясения были повреждены более 3600 домов.
Эпицентр землетрясения в округе Тингри, расположенном высоко на тибетском плато, находится недалеко от границы с Непалом, примерно в 80 км к северу от самой высокой горы мира Эвереста.
Подземные толчки ощущались даже в столице Непала Катманду.
В Тибете благодаря спасательным работам удалось освободить из-под завалов более 400 человек. Также более 30 000 жителей были эвакуированы.
Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в юго-западном китайском районе Тибета на границе с Непалом произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли 53 человека, еще 62 были ранены.
Позже стало известно о 95 погибших и 130 раненых из-за землетрясения.