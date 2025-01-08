В России заявили об атаке дронов на 7 областей Федерации

Минобороны России сообщило о 32 якобы сбитых беспилотниках над 7 областями РФ и акваторией Азовского моря.

Источник: МО РФ

Детали: В частности, утверждают в российском оборонном ведомстве, 11 БПЛА якобы уничтожено над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА – над территориями Курской и Ростовской областей.

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А также по три – над Белгородской и Брянской областями, два – над Краснодарским краем, один – над Волгоградской областью и четыре – над акваторией Азовского моря.