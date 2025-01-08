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Силы обороны обезвредили еще 1 660 оккупантов – Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 8 января 2025, 07:17
Силы обороны обезвредили еще 1 660 оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 1 660 российских захватчиков и уничтожили 4 танка оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 801 670 (+1660) человек,
  • танков ‒ 9714 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20205 (+16) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 21729 (+19) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 21727 (+19),
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 33307 (+81) ед,
  • специальной техники ‒ 3681 (+0).

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