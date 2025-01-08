Силы обороны обезвредили еще 1 660 оккупантов – Генштаб
Среда, 8 января 2025, 07:17
За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 1 660 российских захватчиков и уничтожили 4 танка оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.25 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 801 670 (+1660) человек,
- танков ‒ 9714 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20205 (+16) ед,
- артиллерийских систем ‒ 21729 (+19) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 21727 (+19),
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 33307 (+81) ед,
- специальной техники ‒ 3681 (+0).