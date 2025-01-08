Президент Южной Кореи забаррикадировался на вилле: власти предпримут вторую попытку его ареста

Власти Южной Кореи готовятся предпринять вторую попытку арестовать президента Юна Сук Йола, которому объявлен импичмент. Глава страны проигнорировал вызов на допрос и забаррикадировался на своей вилле.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что было замечено, как Служба безопасности президента укрепляла территорию комплекса колючей проволокой и баррикадами, используя автобусы, чтобы заблокировать доступ к вилле на склоне холма, где, как полагают, находится Юн Сук Йол, который проигнорировал вызов на допрос.

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Глава Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), О Донг Вон, которое ведет расследование против президента, во вторник извинился за неудачную попытку ареста в прошлую пятницу после напряженного шестичасового противостояния в президентском комплексе.

О Донг Вон отозвал попытку ареста после того, как вход в президентский комплекс был заблокирован живой цепью.

"Мы сделаем все возможное, чтобы достичь нашей цели, тщательно подготовившись на этот раз, с большой решимостью, чтобы второе исполнение ордера было последним", - заявил О Донг Вон парламентскому комитету.

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Различные сценарии ареста, о которых сообщали местные СМИ, включают мобилизацию сил специальных тактических подразделений полиции и тяжелой техники для прорыва баррикад, после чего более 2 000 полицейских вытеснят президентскую охрану, что может занять до трех дней, если это будет необходимо, чтобы истощить агентов президентской охраны.

Что предшествовало: В пятницу, 3 января власти Южной Кореи не смогли арестовать президента Юн Сук Еля, чтобы выполнить ордер на его арест из-за препятствования службой безопасности президента полицейским и следователям.

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