Президент Южной Кореи забаррикадировался на вилле: власти предпримут вторую попытку его ареста
Власти Южной Кореи готовятся предпринять вторую попытку арестовать президента Юна Сук Йола, которому объявлен импичмент. Глава страны проигнорировал вызов на допрос и забаррикадировался на своей вилле.
Источник: Reuters
Детали: Сообщается, что было замечено, как Служба безопасности президента укрепляла территорию комплекса колючей проволокой и баррикадами, используя автобусы, чтобы заблокировать доступ к вилле на склоне холма, где, как полагают, находится Юн Сук Йол, который проигнорировал вызов на допрос.
Глава Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), О Донг Вон, которое ведет расследование против президента, во вторник извинился за неудачную попытку ареста в прошлую пятницу после напряженного шестичасового противостояния в президентском комплексе.
О Донг Вон отозвал попытку ареста после того, как вход в президентский комплекс был заблокирован живой цепью.
"Мы сделаем все возможное, чтобы достичь нашей цели, тщательно подготовившись на этот раз, с большой решимостью, чтобы второе исполнение ордера было последним", - заявил О Донг Вон парламентскому комитету.
Различные сценарии ареста, о которых сообщали местные СМИ, включают мобилизацию сил специальных тактических подразделений полиции и тяжелой техники для прорыва баррикад, после чего более 2 000 полицейских вытеснят президентскую охрану, что может занять до трех дней, если это будет необходимо, чтобы истощить агентов президентской охраны.
Что предшествовало: В пятницу, 3 января власти Южной Кореи не смогли арестовать президента Юн Сук Еля, чтобы выполнить ордер на его арест из-за препятствования службой безопасности президента полицейским и следователям.
Предыстория:
- 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
- Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение. После этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено.
- Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить президента Юн Сок Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.
- В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что он "искренне сожалеет" о том, что вызвал беспокойство общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобного.
- По данным южнокорейского издания Yonhap, суд выдал ордер на задержание Юн Сок Ёля - президента Южной Кореи, которому объявили импичмент.