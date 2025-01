Остин последний раз в качестве главы Пентагона отправился на встречу формата "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин отправился в Германию на авиабазу "Рамштайн" для участия в 25-й встрече Контактной группы по обороне Украины - последний раз перед завершением полномочий администрации Байдена. Он опубликовал видео, как готовится к вылету в Германию.

Источник: Остин в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Остин напомнил, что для него это будет последняя поездка на базу "Рамштайн" в роли министра обороны США - до инаугурации Дональда Трампа остается уже меньше двух недель.

Wheels up from Joint Base Andrews for my last trip to Ramstein Air Base as Secretary of Defense. I’m headed to Germany to host the 25th meeting of the Ukraine Defense Contact Group, a historic coalition that has come together to help Ukraine defend its sovereign territory. pic.twitter.com/mrfOM2Qmid