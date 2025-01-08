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Остин последний раз в качестве главы Пентагона отправился на встречу формата "Рамштайн"

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 8 января 2025, 08:01
Остин последний раз в качестве главы Пентагона отправился на встречу формата Рамштайн
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин отправился в Германию на авиабазу "Рамштайн" для участия в 25-й встрече Контактной группы по обороне Украины - последний раз перед завершением полномочий администрации Байдена.  Он опубликовал видео, как готовится к вылету в Германию.

Источник: Остин в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Остин напомнил, что для него это будет последняя поездка на базу "Рамштайн" в роли министра обороны США - до инаугурации Дональда Трампа остается уже меньше двух недель.

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"Я направляюсь в Германию, чтобы принимать 25-ю встречу Контактной группы по обороне Украины – коалиции исторического значения, которая объединила усилия для помощи Украине в защите ее суверенной территории", – отметил Ллойд Остин.

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Предыстория:

  • Ранее неофициально сообщалось, что заседание формата планируют на 9 января и что в этот день администрация Джо Байдена намерена объявить о последнем своем пакете военной помощи Украине.
  • Контактная группа по обороне Украины, известная также как формат "Рамштайн", возникла в 2022 году для координации военной поддержки Украины под эгидой США; лично Ллойд Остин сыграл большую роль в организации этой инициативы. Формат "Рамштайн" объединяет более 50 государств мира, большинство – члены НАТО.
  • На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньшей.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров надеется на сохранение формата Контактной группы по поддержке Украины при президентстве Трампа.

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