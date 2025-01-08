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Разминирование в Украине: Норвегия выделит 14 млн евро с использованием собак-саперов

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 8 января 2025, 08:33
Разминирование в Украине: Норвегия выделит 14 млн евро с использованием собак-саперов
фото с сайта правительства Норвегии

Правительство Норвегии объявило, что выделит в 2025 году 164 миллиона норвежских крон (около 14 млн евро) на поддержку усилий по разминированию Украины, в частности, с использованием собак-миноискателей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение норвежского правительства

Детали: В Ромнах норвежская организация Norsk Folkehjelp и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) создали тренировочную базу для собак-саперов и кинологов.

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Начиная с 2022 года, тренировочный центр профессионализировал и систематизировал работу по обеспечению собак и кинологов лучшими условиями для участия в разминировании. В декабре норвежское правительство объявило, что поддержка работы Norsk Folkehjelp в Украине будет увеличена на 164 миллиона норвежских крон на 2025 год.

"Мины не делают разницы между комбатантами и гражданскими лицами. Очистка от мин и взрывоопасных предметов спасает жизни здесь и сейчас, но это также спасает будущие поколения от увечий и гибели гражданского населения.

Norsk Folkehjelp имеет многолетний опыт в разминировании, и их усилия являются важным вкладом в обеспечение безопасного будущего для украинского народа", – заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

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В правительстве Норвегии отметили, что Norsk Folkehjelp стала одним из 69 сертифицированных международных партнеров, оказывающих помощь в разминировании. Усилия Norsk Folkehjelp включают подготовку 14 минно-розыскных собак и развитие украинского потенциала в сфере разминирования с помощью собак.

Что предшествовало:

  • В декабре стало известно, что Норвегия выделяет еще 2,7 млрд норвежских крон (около $242,38 млн) на усиление морской обороны Украины.
  • В конце ноября партии норвежского парламента поддержали решение об увеличении поддержки Украины до 35 млрд норвежских крон в 2025 году.

помощь УкраиневойнаНорвегия
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