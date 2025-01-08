Оккупанты 7 раз ударили по пограничье Сумщины, есть раненый
Среда, 8 января 2025, 08:49
Ночью и утром российская армия нанесла 7 ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области, в результате чего в Шосткинской общине один человек получил ранения.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "Шосткинская община: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв). В результате обстрела ранен 1 гражданский человек и поврежден частный дом".
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Детали: Также оккупанты сбросили с дрона осколочные гранаты в Великописаревской, Есманьской и Белопольской громадах.
Всего было зафиксировано 7 взрывов.