Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Оккупанты 7 раз ударили по пограничье Сумщины, есть раненый

Анастасия ПроцСреда, 8 января 2025, 08:49
Оккупанты 7 раз ударили по пограничье Сумщины, есть раненый
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ TELEGRAM СУМСКОЙ ОВА

Ночью и утром российская армия нанесла 7 ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области, в результате чего в Шосткинской общине один человек получил ранения.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Шосткинская община: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв). В результате обстрела ранен 1 гражданский человек и поврежден частный дом".

Реклама:

Детали: Также оккупанты сбросили с дрона осколочные гранаты в Великописаревской, Есманьской и Белопольской громадах.

Всего было зафиксировано 7 взрывов.

Сумская областьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Все новости...
Сумская область
Армия РФ 50 раз обстреляла Сумскую область, есть пострадавший
На Сумщине количество обстрелов выросло в 4 раза по сравнению с прошлым годом – ОВА
Россияне ударили "Шахедами" по инфраструктуре Сумщины
Последние новости
02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
01:10
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
00:52
теннисСвитолина одержала юбилейную победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга
00:20
В Киеве ПВО работала по вражеским БпЛА – Кличко
00:15
Дважды беженка: что следует знать о судьбе художницы Александры Экстер
00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
23:51
Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр
23:41
Станет ли Америка "опять здоровой"? Что Трамп может сделать с медициной США и как это повлияет на нас
23:21
В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei
Все новости...
Реклама:
Реклама: