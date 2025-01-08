Мадуро заявил о задержании в Венесуэле группы "наемников", в том числе с войны в Украине
Среда, 8 января 2025, 08:57
Руководитель Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения 7 января объявил об аресте семерых иностранцев, которых он обвинил в том, что они являются "наемниками", которые пытаются помешать ему принести присягу на пост президента страны.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Мадуро утверждает, что среди задержанных двое американцев, двое колумбийских "киллеров" и трое "наемников с войны в Украине", которые, по его словам, участвовали в планировании "террористических актов" накануне его инаугурации, запланированной на 10 января.
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Министерство иностранных дел Украины пока не комментировало, есть ли среди задержанных в Венесуэле граждане Украины.
Напомним:
- Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.
- После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.
- Государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса. А ряд европейских государств и не только призвали Венесуэлу опубликовать полные результаты голосования.