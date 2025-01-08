Мадуро заявил о задержании в Венесуэле группы "наемников", в том числе с войны в Украине

Руководитель Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения 7 января объявил об аресте семерых иностранцев, которых он обвинил в том, что они являются "наемниками", которые пытаются помешать ему принести присягу на пост президента страны.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Мадуро утверждает, что среди задержанных двое американцев, двое колумбийских "киллеров" и трое "наемников с войны в Украине", которые, по его словам, участвовали в планировании "террористических актов" накануне его инаугурации, запланированной на 10 января.

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Министерство иностранных дел Украины пока не комментировало, есть ли среди задержанных в Венесуэле граждане Украины.

Напомним: