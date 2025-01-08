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Противовоздушный бой 8 января: ПВО сбила над Украиной 41 беспилотник в 9 областях

Станислав ПогориловСреда, 8 января 2025, 09:31
Противовоздушный бой 8 января: ПВО сбила над Украиной 41 беспилотник в 9 областях
Фото: Инфографика Воздушных сил

В ночь на 8 января россияне атаковали Украину 64-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы ПВО сбили 41 вражеский дрон.

Источник: командование Воздушных сил

Детали: Сообщается, что беспилотники запускали с направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 41-го ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

22 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении России, один - в Беларусь.

ПВОбеспилотникиШахед
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