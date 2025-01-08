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МИД напомнил Венгрии, кто на самом деле виноват в проблемах на энергорынке Европы

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 8 января 2025, 09:54
МИД напомнил Венгрии, кто на самом деле виноват в проблемах на энергорынке Европы
Фото: Getty Images

В Министерстве иностранных дел прокомментировали манипулятивные заявления Венгрии о том, что Украина якобы поставила Евросоюз в трудное экономическое положение остановкой транзита российского газа частью политически мотивированной информационной кампании для внутреннего потребления.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на комментарий МИД

Детали: В МИД подчеркнули, что единственной причиной проблем на энергетическом рынке Европы всегда была Россия. В течение десятилетий Кремль использовал энергию как оружие, шантажируя европейские правительства и подрывая энергетическую безопасность.

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В ведомстве также указали на заявление Еврокомиссии от 1 января 2025 года, где она четко отметила, что заблаговременно анонсированное решение Украины не имело негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и на потребительские цены на европейском рынке.

"Очередные манипулятивные заявления руководства Венгрии о том, что решение Украины не продлевать с 2025 года транзитное соглашение с государством-агрессором РФ якобы имело негативное влияние на цены для потребителей, является частью политически мотивированной информационной кампании для внутреннего потребления", – говорится в заявлении МИД.

Как отмечается, Еврокомиссия и европейские правительства успешно работают вместе для диверсификации источников поставок и увеличения энергетической независимости. Все европейские страны нашли возможность обеспечить свою экономику и людей альтернативными энергоносителями из США и Ближнего Востока.

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"Только две из двадцати семи стран ЕС не справились с этой задачей, а теперь пытаются переложить свои проблемы с больной головы на здоровую", – указали в МИД и добавили, что таким поведением они фактически препятствуют доступу на европейский рынок энергоресурсов от США и других партнеров.

"Если для венгерской стороны в приоритете усиление России, а не ЕС и США, то следует откровенно это признать. Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ.", – отметили в ведомстве.

Предыстория:

  • Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в том, что та поставила Европейский Союз в трудное экономическое положение остановкой транзита российского газа.
  • Как известно, контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.
  • После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.

ВенгрияУкраинагаз
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