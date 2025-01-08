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На Хмельнитчине дезертир с подельником пытались пустить под откос грузовой поезд, их задержали

Станислав ПогориловСреда, 8 января 2025, 11:18
На Хмельнитчине дезертир с подельником пытались пустить под откос грузовой поезд, их задержали
Фото: СБУ

Служба безопасности вместе с Нацполицией задержала двух жителей Хмельницкой области, один из которых оказался дезертиром из воинской части, которые по заданию российских спецслужб должны были организовать диверсию на железной дороге.

Источник: СБУ, ОГП

Дословно: "В конце декабря 2024 года ночью сообщники установили взрывное устройство с дистанционным управлением на железнодорожном пути в Хмельницком районе, а сами остались в припаркованном рядом авто.

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Утром один из подозреваемых с приближением товарного поезда начал активацию взрывчатки, другой - видеофиксацию для отчетности перед представителем спецслужбы. Однако, взрывное устройство сработало не сразу, а машинист вовремя остановил поезд. В результате взрыва повреждены железнодорожные пути. Правоохранители оперативно задержали подозреваемых".

 

Детали: Сообщается, что пособниками агрессора оказалось двое жителей Хмельницкой области в возрасте 28 и 29 лет. Один из них - наркозависимый, другой - дезертир, который самовольно оставил свою воинскую часть и скрывался.

 

Во время обыска у задержанных изъяли элементы взрывчатки и мобильные телефоны с доказательствами диверсии. В поле зрения ФСБ оба молодых человека попали, когда искали "легкий" заработок на тематических Телеграмм-каналах.

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Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

диверсантыСБУвойнажелезная дорога
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