Пятая годовщина сбития украинского самолета рейса PS752: Иран продолжает подтверждать статус убийцы - МИД

МИД Украины в своем заявлении, посвященном пятой годовщине сбивания Ираном украинского рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", подчеркивает, что расследование продолжается, однако Иран подтверждает статус убийцы, оказывая помощь РФ в войне против Украины.

Источник: заявление МИД Украины

Дословно: "Иран грубо нарушил целый ряд норм международного права: применил оружие против гражданского самолета в полете, не принял всех мер, чтобы предотвратить сбивание, не обеспечил ни прозрачного и объективного расследования обстоятельств катастрофы, ни надлежащего судебного преследования обвиняемых".

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Детали: МИД подчеркнул в своем заявлении, что предоставление Ираном помощи России во время ее вооруженной агрессии против Украины, является угрозой не только для украинского государства, но и для Европы и стран Ближнего Востока.

"Безнаказанность за прошлые преступления побуждает Иран и Россию к новым и новым нарушениям международного права. Поэтому достижение справедливости имеет столь важное значение", - говорится в заявлении МИД.

Как сообщили в министерстве, расследование инцидента продолжается. В прошлом году Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752, которая включает в себя представителей Украины, Швеции, Канады и Великобритании инициировала производство в рамках Совета Международной организации гражданской авиации против Ирана из-за нарушения им Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

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Также в МИД заявили, что в ближайшие месяцы будут сделаны важные шаги, чтобы Иран был привлечен к ответственности.

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