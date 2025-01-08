Россияне обстреляли микроавтобус на Херсонщине: погиб мужчина, еще один человек ранен

В результате российской дроновой атаки на микроавтобус вблизи села Надднепрянское Херсонской области погиб мужчина, еще один получил ранения.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Офис генерального прокурора

Прямая речь: "Около 10:40 российские войска покрыли огнем Надднепрянское".

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Детали: По словам Прокудина, из-за российского обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил 71-летний мужчина.

Глава ОВА выразил соболезнования родным погибшего.

Обновлено: Впоследствии в прокуратуре уточнили, что захватчики атаковали дроном микроавтобус на автодороге вблизи Надднепрянского в Херсонском районе.

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В результате сброса взрывчатки погиб 70-летний мужчина. Еще один человек, который был в авто, пострадал - он сейчас в больнице.

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