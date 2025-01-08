Россияне обстреляли микроавтобус на Херсонщине: погиб мужчина, еще один человек ранен
В результате российской дроновой атаки на микроавтобус вблизи села Надднепрянское Херсонской области погиб мужчина, еще один получил ранения.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Офис генерального прокурора
Прямая речь: "Около 10:40 российские войска покрыли огнем Надднепрянское".
Детали: По словам Прокудина, из-за российского обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил 71-летний мужчина.
Глава ОВА выразил соболезнования родным погибшего.
Обновлено: Впоследствии в прокуратуре уточнили, что захватчики атаковали дроном микроавтобус на автодороге вблизи Надднепрянского в Херсонском районе.
В результате сброса взрывчатки погиб 70-летний мужчина. Еще один человек, который был в авто, пострадал - он сейчас в больнице.
Предыстория:
- 8 января российские военные сбросили с дрона взрывчатку на Берислав Херсонской области, в результате чего пострадал 66-летний мужчина и 69-летняя женщина.