Франция отреагировала на заявления Трампа относительно Гренландии: ЕС не потерпит атак на свои границы

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии, отметив, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы. По словам Барро, такие атаки недопустимы ни от одной из стран.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "Конечно, это не вариант, что Европейский Союз позволит другим странам мира атаковать свои суверенные границы, кем бы они ни были. Мы - сильный континент".

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