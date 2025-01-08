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Премьер Дании не представляет, как США могут реализовать заявления Трампа относительно Гренландии

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 8 января 2025, 12:36
Премьер Дании не представляет, как США могут реализовать заявления Трампа относительно Гренландии
Метте Фредериксен, фото: Getty Images

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, реагируя на заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможности применения силы для взятия под контроль Гренландии, сказала, что не может такого представить. Она подчеркнула, что США - "самый важный и ближайший союзник" Дании.

Источник: Фредериксен в интервью телеканалу TV 2, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам датского премьера, она не может поверить в возможность того, что США применят военную или экономическую силу для обеспечения контроля над Гренландией.

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Прямая речь Фредериксен: "У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до этого".

Больше деталей: Глава датского правительства добавила, что не хочет торговой войны с США.

"Я думаю, что мы должны продолжать торговать друг с другом и делать это должным образом", – указала Фредериксен.

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Она резюмировала, что бороться друг с другом экономическими средствами – это не лучший путь.

Что предшествовало:

ДанияСШАТрамп
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