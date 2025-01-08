ССО отбили штурм и уничтожили 5 бронированных машин врага на Курщине

Воины Сил специальных операций вместе с подразделениями Сил обороны Украины отбили вражеские попытки штурмовать один из населенных пунктов в Курской области РФ, поразили бронированную технику и уничтожили личный состав противника.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что во время неудачной попытки штурмовать украинские позиции, экипажи БпАК ССО поразили два вражеских танка и три бронированных машины.

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Операторы-спецназовцы также уничтожили четырех вражеских военнослужащих, которые пытались штурмовать украинские позиции.

Что предшествовало: Силы обороны Украины в ночь на 5 января начали наступательные действия в Курской области. В частности сообщалось о продвижении ВСУ со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.