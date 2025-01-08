Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

ССО отбили штурм и уничтожили 5 бронированных машин врага на Курщине

Валентина РоманенкоСреда, 8 января 2025, 12:43
ССО отбили штурм и уничтожили 5 бронированных машин врага на Курщине

Воины Сил специальных операций вместе с подразделениями Сил обороны Украины отбили вражеские попытки штурмовать один из населенных пунктов в Курской области РФ, поразили бронированную технику и уничтожили личный состав противника.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что во время неудачной попытки штурмовать украинские позиции, экипажи БпАК ССО поразили два вражеских танка и три бронированных машины.

Реклама:

Операторы-спецназовцы также уничтожили четырех вражеских военнослужащих, которые пытались штурмовать украинские позиции.

Что предшествовало: Силы обороны Украины в ночь на 5 января начали наступательные действия в Курской области. В частности сообщалось о продвижении ВСУ со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

ССОКурская область война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Все новости...
ССО
ССО уничтожили группу северокорейских военных на Курщине
"Рейнджеры" ССО отбили село на Курщине у россиян и северокорейцев
"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного
Последние новости
02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
01:10
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
00:52
теннисСвитолина одержала юбилейную победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга
00:20
В Киеве ПВО работала по вражеским БпЛА – Кличко
00:15
Дважды беженка: что следует знать о судьбе художницы Александры Экстер
00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
23:51
Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр
23:41
Станет ли Америка "опять здоровой"? Что Трамп может сделать с медициной США и как это повлияет на нас
23:21
В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei
Все новости...
Реклама:
Реклама: