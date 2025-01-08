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"Суверенитет не обсуждается": в Панаме отреагировали на намерение Трампа захватить Панамский канал

Алена МазуренкоСреда, 8 января 2025, 13:45
Суверенитет не обсуждается: в Панаме отреагировали на намерение Трампа захватить Панамский канал

Правительство Панамы подчеркнуло, что суверенитет Панамского канала не обсуждается. Таким образом в Панаме отреагировало на заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о намерении взять под контроль Панамский канал.

Источник: министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача, Telemetro

Детали: Мартинес-Ача заявил, что после того, как Трамп вступит в должность, отношения между двумя странами будут строиться по обычным официальным дипломатическим каналам.

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Министр иностранных дел Панамы также подчеркнул позицию президента Хосе Рауля Мулино относительно неотъемлемого суверенитета Панамы над Панамским каналом: "Суверенитет над каналом не подлежит обсуждению. Это необратимое достижение, которое является национальной гордостью".

В своем выступлении Мартинес-Ача заявил, что Панамский канал выполняет миссию служения мировой торговле и человечеству, гарантируя международному сообществу, что Панама не будет участвовать во внешних конфликтах: "Единственные руки, которые контролируют канал, есть и будут панамскими. Мы - страна, открытая для диалога, инвестиций и добрых отношений, но всегда с твердым лозунгом, что родина - на первом месте".

Панамский канал - один из важнейших торговых путей в мире - был построен США в начале 20 века, после чего управление им постепенно перешло к Панаме. Трамп считает, что Китай "незаконно эксплуатирует" Панамский канал.

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Предыстория:

  • Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп отказался исключить возможность использования военной силы для достижения своей цели: установления контроля США над Панамским каналом и Гренландией. На пресс-конференции у Трампа спросили, готов ли он отказаться от военного принуждения и он ответил: "нет, я не могу дать таких гарантий. Но могу сказать одно: нам нужны эти территории для экономической безопасности".

ТрампэкономикаСША
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