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Тищенко появился на заседании Рады и заявил, что прекращает бороться с колл-центрами

Украинская правдаСреда, 8 января 2025, 13:40
Тищенко появился на заседании Рады и заявил, что прекращает бороться с колл-центрами
Фото: Скриншот видео с Телеграмм-канала Алексея Гончаренка

Народный депутат Николай Тищенко, который ранее якобы имел проблемы с сердцем и долгое время отсутствовал в парламенте, появился на заседании Верховной Рады.

Источник: Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Телеграмм

Прямая речь Тищенко: "Переворачиваю страницу. Я понял, что эта борьба (с колл-центрами - ред.) никому не нужна. Я это выполнял по обращению своих избирателей".

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Детали: Тищенко в течение долгого времени не приходил на заседания Рады. Ранее он, ссылаясь на ишемическую болезнь сердца, не пришел на судебное заседание по делу об избиении бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

Предыстория:

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  • В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Мазоха поспорил.
  • Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении Тищенко по факту событий в городе Днепр.
  • Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения Тищенко. По решению суда он должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
  • После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения увидели в пятизвездочном отеле Киева.
  • 12 ноября Киевский апелляционный суд продлил Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
  • 23 декабря Тищенко, ссылаясь на проблемы с сердцем, не явился на судебное заседание. Суд не продлил меру пресечения нардепу.

Верховная РадаТкаченко
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