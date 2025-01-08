Тищенко появился на заседании Рады и заявил, что прекращает бороться с колл-центрами

Народный депутат Николай Тищенко, который ранее якобы имел проблемы с сердцем и долгое время отсутствовал в парламенте, появился на заседании Верховной Рады.

Источник: Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Телеграмм

Прямая речь Тищенко: "Переворачиваю страницу. Я понял, что эта борьба (с колл-центрами - ред.) никому не нужна. Я это выполнял по обращению своих избирателей".

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Детали: Тищенко в течение долгого времени не приходил на заседания Рады. Ранее он, ссылаясь на ишемическую болезнь сердца, не пришел на судебное заседание по делу об избиении бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

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