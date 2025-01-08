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Министр обороны Польши о "Рамштайн": Это может быть последняя встреча такого типа

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 8 января 2025, 13:58
Министр обороны Польши о Рамштайн: Это может быть последняя встреча такого типа
Владислав Косиняк-Камыш, фото: Getty Images

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал на пресс-конференции о своих планах участия во встрече контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн", отметив, что это может быть последняя встреча такого формата.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание 300 Polityka

Детали: Встреча в формате "Рамштайн" состоится в четверг, и его особенность, по словам польского министра, заключается в том, что он шире НАТО.

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Прямая речь: "Создателем этого является Ллойд Остин, до сих пор действующий министр обороны США. Я хочу поблагодарить его прежде всего за бескомпромиссную поддержку Польши, за присутствие американских войск в Польше, за поддержку Украины, за совместные инициативы.

Это может быть последняя встреча такого типа, поскольку новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности. Я считаю, что НАТО должен взять на себя большее бремя, как он взял на себя большее бремя сейчас, с этого года, в деятельности, связанной с защитой аэропорта в Ясёнке".

Больше деталей: Он отметил, что Польша возглавляет коалицию бронетанковых сил вместе с Германией и Италией, поэтому на встрече он планирует представить те достижения, которые уже есть за плечами в течение трех лет войны в Украине, сколько помощи было предоставлено.

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Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей" в рамках формата "Рамштайн", на которой должны обозначить планы по поддержке Украины до 2027 года.
  • Напомним, Контактная группа по обороне Украины, известная также как формат "Рамштайн", возникла в 2022 году для координации военной поддержки Украины под эгидой США. Инициатива объединяет более 50 государств мира, подавляющее большинство – члены НАТО.
  • На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньше.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров надеется на сохранение формата Контактной группы по поддержке Украины при президентстве Трампа.

РамштайнПольшаУкраинавойна
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