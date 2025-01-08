Министр обороны Польши о "Рамштайн": Это может быть последняя встреча такого типа
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал на пресс-конференции о своих планах участия во встрече контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн", отметив, что это может быть последняя встреча такого формата.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание 300 Polityka
Детали: Встреча в формате "Рамштайн" состоится в четверг, и его особенность, по словам польского министра, заключается в том, что он шире НАТО.
Прямая речь: "Создателем этого является Ллойд Остин, до сих пор действующий министр обороны США. Я хочу поблагодарить его прежде всего за бескомпромиссную поддержку Польши, за присутствие американских войск в Польше, за поддержку Украины, за совместные инициативы.
Это может быть последняя встреча такого типа, поскольку новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности. Я считаю, что НАТО должен взять на себя большее бремя, как он взял на себя большее бремя сейчас, с этого года, в деятельности, связанной с защитой аэропорта в Ясёнке".
Больше деталей: Он отметил, что Польша возглавляет коалицию бронетанковых сил вместе с Германией и Италией, поэтому на встрече он планирует представить те достижения, которые уже есть за плечами в течение трех лет войны в Украине, сколько помощи было предоставлено.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей" в рамках формата "Рамштайн", на которой должны обозначить планы по поддержке Украины до 2027 года.
- Напомним, Контактная группа по обороне Украины, известная также как формат "Рамштайн", возникла в 2022 году для координации военной поддержки Украины под эгидой США. Инициатива объединяет более 50 государств мира, подавляющее большинство – члены НАТО.
- На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньше.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров надеется на сохранение формата Контактной группы по поддержке Украины при президентстве Трампа.