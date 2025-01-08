Министр обороны Польши о "Рамштайн": Это может быть последняя встреча такого типа

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал на пресс-конференции о своих планах участия во встрече контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн", отметив, что это может быть последняя встреча такого формата.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание 300 Polityka

Детали: Встреча в формате "Рамштайн" состоится в четверг, и его особенность, по словам польского министра, заключается в том, что он шире НАТО.

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Прямая речь: "Создателем этого является Ллойд Остин, до сих пор действующий министр обороны США. Я хочу поблагодарить его прежде всего за бескомпромиссную поддержку Польши, за присутствие американских войск в Польше, за поддержку Украины, за совместные инициативы.

Это может быть последняя встреча такого типа, поскольку новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности. Я считаю, что НАТО должен взять на себя большее бремя, как он взял на себя большее бремя сейчас, с этого года, в деятельности, связанной с защитой аэропорта в Ясёнке".

Больше деталей: Он отметил, что Польша возглавляет коалицию бронетанковых сил вместе с Германией и Италией, поэтому на встрече он планирует представить те достижения, которые уже есть за плечами в течение трех лет войны в Украине, сколько помощи было предоставлено.

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