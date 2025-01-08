Нардепы позвали в Раду Шмыгаля: будут спрашивать о демобилизации
Народные депутаты вызвали в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросу законопроекта о демобилизации.
Источник: нардепы Ярослав Железняк (фракция "Голос") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram
Детали: За соответствующее решение проголосовали 158 депутатов при 150 необходимых.
О конкретной дате речь не шла. В то же время Железняк уточняет, что премьер традиционно будет выступать в Раде в пятницу в рамках часа вопросов к правительству.
Что предшествовало: "Украинской правде" стало известно, что Министерство обороны просит комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года.
Предыстория:
- Верховная Рада 11 апреля 2024 года приняла закон о мобилизации.
- По инициативе главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского из документа было исключено положение об увольнении военных со службы.
- Верховная Рада обязала Министерство обороны наработать законопроект с соответствующими нормами в течение 8 месяцев.
- Секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко 14 ноября сообщил "Украинской правде", что Минобороны планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря 2024 года.