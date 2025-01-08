Нардепы позвали в Раду Шмыгаля: будут спрашивать о демобилизации

Народные депутаты вызвали в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросу законопроекта о демобилизации.

Источник: нардепы Ярослав Железняк (фракция "Голос") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram

Детали: За соответствующее решение проголосовали 158 депутатов при 150 необходимых.

Реклама:

О конкретной дате речь не шла. В то же время Железняк уточняет, что премьер традиционно будет выступать в Раде в пятницу в рамках часа вопросов к правительству.

Что предшествовало: "Украинской правде" стало известно, что Министерство обороны просит комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года.

РЕКЛАМА:

Предыстория: