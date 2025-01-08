Дубинского будут судить за незаконную переправку родственника через границу

Работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении действующего народного депутата Александра Дубинского и его бывшего помощника по делу об организации незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины.

Источник: пресс-служба ГБР, ОГП

Детали: Обвинительный акт передан в суд.

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ГБР совместно с СБУ разоблачили эту преступную схему в ноябре 2023 года. Народный депутат Украины в сговоре со своим бывшим помощником, который сейчас работает руководителем общественной организации "Медиаоборона", в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Родственник сожительницы народного избранника выехал из Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пропускных пунктов.

В качестве основания для пересечения государственной границы им были предоставлены документы, внесенные в систему "Шлях" - выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ.

Разрешение он получил по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации. Сам "родственник" после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ, не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта.

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В ходе расследования этого факта правоохранители выяснили, что мужчина успел еще и второй раз воспользоваться разработанной нардепом и его сообщником противоправной схемой, после чего не возвращался в Украину.

В частности, в 2023 году "родственник" выехал за границу как водитель волонтер по идентичным документам от КОВА на основании ходатайства общественной организации. Как и раньше родственник сожительницы Дубинского выехал из Украины в Молдову на автомобиле через один из пропускных пунктов,

Также выяснилось, что на самом деле мужчина, по указанию народного депутата, должен был прибыть в Кишинев и ждать дальнейших инструкций по транспортировке личного элитного авто народного избранника с автостоянки международного аэропорта столицы Молдовы в столицу Австрии Вену.

Действующий народный депутат и глава общественной организации обвиняются в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

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