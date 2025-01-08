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В Приднестровье заявили, что запасов газа хватит еще на 24 дня

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 8 января 2025, 14:38
В Приднестровье заявили, что запасов газа хватит еще на 24 дня
Иллюстративное фото: Getty Images

Власти непризнанного Приднестровья говорят, что запасов газа в регионе должно хватить еще на 24 дня, что превышает первоначальные прогнозы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на местный канал "ТСВ"

Детали: На заседании де-факто власти Приднестровья "министр" экономического развития Сергей Оболоник заявил, что имеющихся запасов газа хватит еще на 24 дня для минимального снабжения всему региону.

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Ежедневное потребление в условиях экономии составляет 270 тысяч кубометров.

Ранее предполагали, что на юге Приднестровья газа хватит только до 20 января, а в северных районах – до 10 января.

Напомним, с 1 января Приднестровье не получает российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

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Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января. С 3 января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии, также начались перебои с водоснабжением.

В правительстве Молдовы заявили, что в ответ на предложение помочь найти решение для преодоления газового кризиса Тирасполь призвал "не вмешиваться во внутренние дела Приднестровья" и откровенно высмеял обращение.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.

Приднестровьегаз
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