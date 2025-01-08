Германия отреагировала на посягательство Трампа на Гренландию

Правительство Германии говорит, что приняло к сведению заявления избранного президента США Дональда Трампа касательно Гренландии и Канаді и подчеркнуло, что нужно избегать силового изменения границ.

Источник: представитель немецкого правительства, которого цитирует Reuters, на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда"

Детали: Во вторник Трамп отказался исключить возможность использования военных или экономических мер для взятия под контроль Панамского канала и Гренландии, а также озвучил идею превращения Канады в американский штат.

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"Как всегда, действует честный принцип Устава ООН и Хельсинкских соглашений, а именно: границы не должны перемещаться силой", – сказал спикер.

Он отказался от комментариев, когда его спросили, насколько серьезно Германия относится к заявлениям Трампа.

На пресс-конференции во вторник 7 января Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

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Гренландия не является членом ЕС, но связана с Евросоюзом через специальное соглашение об ассоциации для заморских стран и территорий.

В то же время датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям.