СБУ задержала интернет-провокатора, который восхвалял РФ и 2,5 года прятался в монастырях УПЦ МП

Служба безопасности Украины предотвратила побег за границу прокремлевского провокатора, который почти два с половиной года находился в розыске за оправдание войны РФ против Украины и восхваление агрессора.

Источник: СБУ, Черкасская областная прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Александр Неймет ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Детали: По данным источника УП, речь идет о жителе Черкасс Александре Неймете, которому СБУ объявила подозрение в июле 2022 года.

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Спецслужба сообщает, что злоумышленник скрывался в мужском монастыре УПЦ МП на Буковине и планировал нелегальное пересечение границы в направлении Евросоюза. Возле монастыря его и задержали.

20-летний житель Черкасс после начала полномасштабной войны публиковал в Инстаграме посты в поддержку оккупантов.

В комментариях и своих публикациях злоумышленник восхвалял ставленника Кремля правителя российской Чечни Рамзана Кадырова и подчиненные ему группировки боевиков, которые воюют против Украины.

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Одновременно провокатор распространял фейки об украинских воинах и призывал их сложить оружие перед оккупантами.

В июле 2022 года злоумышленник получил подозрение от СБУ по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

За сутки до избрания меры пресечения подозреваемый скрыто покинул свой дом и начал скрываться в местном женском монастыре УПЦ МП.

Впоследствии фигурант перебрался в Тернопольскую, а затем Черновицкую области. В западных регионах Украины он так же прятался в храмах УПЦ МП, где в обмен на "укрытие" работал разнорабочим.

По имеющимся данным, из Буковины злоумышленник готовился сбежать в Румынию. Для этого он начал активно изучать иностранный язык и разрабатывать "маршруты" нелегального пересечения границы.

Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога, отмечают в прокуратуре.