Правоохранители задержали одного из командиров 155 ОМБр, который ушел в СОЧ и подстрекал солдат к этому
Работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины 8 января задержали в Ровенской области старшего лейтенанта, который был командиром одной из рот в 155 механизированной бригаде, самовольно оставил место несения службы и подстрекал к этому подчиненных.
Источник: ГБР
Дословно: "Установлено, что старший лейтенант в конце прошлого года не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. Вместо этого он приказал своим бойцам бежать без оружия и сам самовольно оставил место несения службы".
Детали: Мужчина уже доставлен в Киев, где ему сообщили о подозрении в отказе выполнять приказ и самовольном оставлении места несения службы.
Старший лейтенант находится под стражей с альтернативой внесения залога, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Предыстория:
- Журналист Юрий Бутусов сообщил о фактах ненадлежащего формирования и обеспечения вновь созданной 155 механизированной бригады, а ГБР заявило о расследовании фактов дезертирства и превышения полномочий.
- Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский во время Ставки верховного главнокомандующего взял ситуацию по 155 ОМБр под личный контроль.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уделил внимание наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155 механизированной бригады, а также "проблемным вопросам, которые необходимо решить".
- 7 января Генштаб сообщил, что 155 ОМБр в полном составе выполняет задачи на Покровском направлении.