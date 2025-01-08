Правоохранители задержали одного из командиров 155 ОМБр, который ушел в СОЧ и подстрекал солдат к этому

Работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины 8 января задержали в Ровенской области старшего лейтенанта, который был командиром одной из рот в 155 механизированной бригаде, самовольно оставил место несения службы и подстрекал к этому подчиненных.

Источник: ГБР

Дословно: "Установлено, что старший лейтенант в конце прошлого года не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. Вместо этого он приказал своим бойцам бежать без оружия и сам самовольно оставил место несения службы".

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Детали: Мужчина уже доставлен в Киев, где ему сообщили о подозрении в отказе выполнять приказ и самовольном оставлении места несения службы.

Старший лейтенант находится под стражей с альтернативой внесения залога, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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