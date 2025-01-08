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Правоохранители задержали одного из командиров 155 ОМБр, который ушел в СОЧ и подстрекал солдат к этому

Украинская правдаСреда, 8 января 2025, 16:54
Правоохранители задержали одного из командиров 155 ОМБр, который ушел в СОЧ и подстрекал солдат к этому
Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины 8 января задержали в Ровенской области старшего лейтенанта, который был командиром одной из рот в 155 механизированной бригаде, самовольно оставил место несения службы и подстрекал к этому подчиненных. 

Источник: ГБР

Дословно: "Установлено, что старший лейтенант в конце прошлого года не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. Вместо этого он приказал своим бойцам бежать без оружия и сам самовольно оставил место несения службы". 

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Детали: Мужчина уже доставлен в Киев, где ему сообщили о подозрении в отказе выполнять приказ и самовольном оставлении места несения службы.

Старший лейтенант находится под стражей с альтернативой внесения залога, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Предыстория:

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  • Журналист Юрий Бутусов сообщил о фактах ненадлежащего формирования и обеспечения вновь созданной 155 механизированной бригады, а ГБР заявило о расследовании фактов дезертирства и превышения полномочий.
  • Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский во время Ставки верховного главнокомандующего взял ситуацию по 155 ОМБр под личный контроль.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уделил внимание наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155 механизированной бригады, а также "проблемным вопросам, которые необходимо решить".
  • 7 января Генштаб сообщил, что 155 ОМБр в полном составе выполняет задачи на Покровском направлении.

ГБРармияСБУ
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