Украинский удар по нефтебазе РФ: в городе ввели в режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Энгельс (Саратовская область России), где Силы обороны Украины поразили нефтебазу, заправляющую российские военные самолеты.

Источник: российское агентство "Интерфакс"

Прямая речь губернатора региона Романа Бусаргина: "В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации".

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Детали: По его словам, на протяжении всего дня в Энгельсе в районе возгорания специалисты управления Роспотребнадзора берут пробы воздуха.

Что предшествовало: В ночь на 8 января Силы обороны Украины поразили базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе Саратовской области РФ. В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, начался масштабный пожар.

Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам.