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Зеленский отреагировал на заявление Трампа о понимании чувств Путина

Ирина Кутелева, Евгений КизиловСреда, 8 января 2025, 18:41
Зеленский отреагировал на заявление Трампа о понимании чувств Путина
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа, в котором тот выразил понимание чувств Путина относительно перспективы Украины вступить в НАТО.

Источник: Зеленский на встрече с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Зеленский призвал не делать выводов о политике США в этом вопросе, отметив, что Украине нужны конкретные гарантии безопасности.

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"Помните, Украине сказали, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО?.. Сейчас надо работать и делать все, чтобы Украина получила достойные наших людей гарантии безопасности, которые могли бы остановить Путина", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина имеет право требовать серьезных и сильных гарантий безопасности от мира, который постоянно претендует на лидерство, и от стран, которые претендуют на мир в мире.

Вопрос гарантий безопасности зависит не только от США, и от союзнической позиции в Европе, добавил он.

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Накануне Трамп заявил, что Джо Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО и что он "может понять чувства" России в связи с этим.

Трамп и ранее говорил о том, что Джо Байден не должен был обещать Украине членство в Альянсе, потому что из-за этого Россия якобы и развязала полномасштабную войну.

Ранее он уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".

ЗеленскийТрампНАТОРосcия
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