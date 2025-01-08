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Венгрия намекнула, что не пустит Украину в ЕС из-за остановки транзита энергоресурсов из РФ

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 8 января 2025, 19:27
Венгрия намекнула, что не пустит Украину в ЕС из-за остановки транзита энергоресурсов из РФ
фото: Getty Images

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто гневно отреагировал на зарегистрированный в Верховной Раде Украины законопроект о приостановлении транзита российских нефти и газа на время действия военного положения.

Источник: Сийярто в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: Ранее стало известно, что 18 народных депутатов от "Европейской солидарности" зарегистрировали законопроект о запрете транзита российских нефти и газа через Украину во время военного положения.

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"Реальность заключается в том, что в ЕС страны-члены коллективно и единогласно принимают решение о принятии новых членов. Другими словами, каждая страна-член должна проголосовать "за", – прокомментировал Сийярто.

По его словам, каждое государство "имеет суверенное право решать, откуда и каким путем оно покупает энергоносители, необходимые ему для функционирования", и никто не имеет права "навязывать" другой стране более дорогие энергоресурсы.

Глава МИД Венгрии также указал на "обязательства" Украины, которая заключила соглашение об ассоциации с ЕС, "вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС путем предоставления транспортных маршрутов".

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"Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС", – подытожил венгерский министр.

Напомним, что Украина и дальше транспортирует через свою территорию российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" в Европу. Срок действия действующего контракта – до конца 2029 года.

Между тем с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу после того, как решила не продлевать действие контракта с российским "Газпромом".

В МИД накануне раскритиковали манипулятивные заявления Венгрии о том, что Украина якобы поставила Европейский Союз в трудное экономическое положение остановкой транзита российского газа.

ВенгрияУкраинаЕСевроинтеграция
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