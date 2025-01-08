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Румыния выбрала дату повторных выборов президента

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 8 января 2025, 20:22
Румыния выбрала дату повторных выборов президента
фото: Getty Images

Правительственная коалиция Румынии 8 января согласовала дату повторного первого тура выборов президента, который был отменен из-за иностранного вмешательства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: На первом в 2025 году заседании правительственной коалиции Румынии политические партии договорились, что первый тур президентских выборов состоится 4 мая, а второй – 18 мая.

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Там объяснили, что даты связаны с необходимостью одновременного проведения довыборов в некоторых районах и с тем, чтобы голосование не накладывалось на национальные праздники весной.

Кроме того, коалиция подтвердила поддержку единому кандидату в президенты – Крину Антонеску, который на прошлой неделе объявил о приостановлении избирательной кампании.

Официально даты выборов президента Румынии утвердят на заседании правительства на следующей неделе, уточняет Digi24.

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Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Джорджеску – антизападного кандидата, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии – связали с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.

Читайте подробнее о том, почему в Румынии становится все сложнее остановить российский реванш.

Румыниявиборы
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