Румыния выбрала дату повторных выборов президента

Правительственная коалиция Румынии 8 января согласовала дату повторного первого тура выборов президента, который был отменен из-за иностранного вмешательства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: На первом в 2025 году заседании правительственной коалиции Румынии политические партии договорились, что первый тур президентских выборов состоится 4 мая, а второй – 18 мая.

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Там объяснили, что даты связаны с необходимостью одновременного проведения довыборов в некоторых районах и с тем, чтобы голосование не накладывалось на национальные праздники весной.

Кроме того, коалиция подтвердила поддержку единому кандидату в президенты – Крину Антонеску, который на прошлой неделе объявил о приостановлении избирательной кампании.

Официально даты выборов президента Румынии утвердят на заседании правительства на следующей неделе, уточняет Digi24.

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Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Джорджеску – антизападного кандидата, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии – связали с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.

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