Два человека погибли из-за удара РФ по Степногорску в Запорожской области

Россияне 8 января 5 раз ударили по прифронтовому Степногорску в Запорожской области. Четыре человека оказались под завалами.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Россияне по меньшей мере пять раз ударили по прифронтовому населенному пункту. Один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой – в жилой дом.

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Два человека спасены, еще двое остаются под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается".

Обновлено в 21:04: Впоследствии в ОВА сообщили, что из-под завалов достали тела двух женщин. Еще одного мужчину и женщину спасли.

ФОТО - ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

Россияне нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, они взорвались вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Известно о 13 погибших и 32 раненых.