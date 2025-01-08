Зеленский 9 января посетит "Рамштайн"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 9 января будет присутствовать на встрече в формате "Рамштайн" в Германии.

Источник: Зеленский в соцсетях

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Прямая речь: "Завтра буду на встрече в формате "Рамштайн", запланированы также переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих".

Детали: По словам президента, министр обороны Украины Рустем Умеров уже находится в Германии, где начал первые встречи.

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Зеленский отметил, что ключевое для Украины на этой встрече – продолжить усиливать противовоздушную оборону, дать Украине возможность "как минимум отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию".

По мнению украинского лидера, это – реально, если партнеры реализуют договоренности, о которых Украина говорит с ними уже давно.

По словам Зеленского, также на "Рамштайне" будут обсуждать то, как оборонные коалиции Украины с партнерами продолжат работать в 2025 году.