Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Зеленский 9 января посетит "Рамштайн"

Евгений КизиловСреда, 8 января 2025, 20:46
Зеленский 9 января посетит Рамштайн
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 9 января будет присутствовать на встрече в формате "Рамштайн" в Германии.

Источник: Зеленский в соцсетях

Реклама:

Прямая речь: "Завтра буду на встрече в формате "Рамштайн", запланированы также переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих".

Детали: По словам президента, министр обороны Украины Рустем Умеров уже находится в Германии, где начал первые встречи.

РЕКЛАМА:

Зеленский отметил, что ключевое для Украины на этой встрече – продолжить усиливать противовоздушную оборону, дать Украине возможность "как минимум отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию".

По мнению украинского лидера, это – реально, если партнеры реализуют договоренности, о которых Украина говорит с ними уже давно.

По словам Зеленского, также на "Рамштайне" будут обсуждать то, как оборонные коалиции Украины с партнерами продолжат работать в 2025 году.

ЗеленскийРамштайнвойнаЗапад
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Все новости...
Зеленский
Зеленский договорился с Санду совместно заниматься энергокризисом в Приднестровье
Зеленский отреагировал на заявление Трампа о понимании чувств Путина
Украина вместе со Швейцарией могут помочь продовольствием Сирии – Зеленский
Последние новости
02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
01:10
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
00:52
теннисСвитолина одержала юбилейную победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга
00:20
В Киеве ПВО работала по вражеским БпЛА – Кличко
00:15
Дважды беженка: что следует знать о судьбе художницы Александры Экстер
00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
23:51
Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр
23:41
Станет ли Америка "опять здоровой"? Что Трамп может сделать с медициной США и как это повлияет на нас
23:21
В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei
Все новости...
Реклама:
Реклама: