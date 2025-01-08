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Блинкен о намерениях Трампа по поводу Гренландии: Очевидно, что этого не произойдет

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 8 января 2025, 21:35
Блинкен о намерениях Трампа по поводу Гренландии: Очевидно, что этого не произойдет
Энтони Блинкен. Фото - Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не считает нужным тратить время на обсуждение идеи Дональда Трампа о взятии под контроль Гренландии, по его мнению, этого "не произойдет".

Источник: Блинкен на пресс-конференции с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро в Париже в среду, 8 января, сообщает "Европейская правда"

Детали: Блинкен отметил, что последние четыре года администрация США пыталась сотрудничать с союзниками, а не "говорить или делать что-то, что может их оттолкнуть".

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"Так или иначе, идея, высказанная по Гренландии, очевидно, не самая лучшая. Но, пожалуй, важнее то, что этого, очевидно, не произойдет, поэтому нам, пожалуй, не стоит тратить много времени на разговоры об этом", – добавил он.

Трамп неоднократно высказывал свое желание, чтобы США приобрели Гренландию – датскую территорию и самый большой остров в мире.

Накануне он отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

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Датский премьер Метте Фредериксен недавно подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям.

ТрампБлинкенЕС
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