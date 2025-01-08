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Фицо заявил, что причиной его поездки к Путину был отказ Украины продлить транзит газа

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 8 января 2025, 22:00
Фицо заявил, что причиной его поездки к Путину был отказ Украины продлить транзит газа
Фbцо. Фото - Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что причиной его поездки в Россию в конце декабря стал отказ Украины продлить транзит российского газа после 2024 года.

Источник: Фицо заявил в обращении в среду, 8 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR

Детали: Фицо в очередной раз обвинил украинского президента Владимира Зеленского в "саботаже финансовых интересов Словакии и ЕС" из-за отказа продлить транзит российского газа.

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Он подтвердил, что в четверг, 9 января, встретится в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Деном Йоргенсеном и сделает "все возможное, чтобы разбудить его от сладкого сна".

"Ни Словакия, ни ЕС не находятся в состоянии войны, у нас нет причин терпеть авантюры Зеленского, особенно учитывая помощь, которую Словакия и ЕС оказывают Украине", – заявил словацкий премьер.

Далее Фицо вспомнил о своей скандальной поездке в Москву и встрече с Владимиром Путиным, заявив, что был вынужден поехать именно из-за решения Украины по транзиту.

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"Мне нужно было обеспечить по крайней мере газ для внутреннего потребления Словакии, что мы и сделали, даже без повышения цен на газ", – сказал он, не уточнив, как именно планировал получать этот газ.

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.

Он также угрожал прекратить поставки электроэнергии или сократить помощь беженцам из Украины в Словакии в ответ.

ФицоСловакиягаз
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