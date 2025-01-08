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РФ дважды обстреляла приграничье Сумщины: пострадали 5 человек

Татьяна ОлейникСреда, 8 января 2025, 22:30
РФ дважды обстреляла приграничье Сумщины: пострадали 5 человек
Фото иллюстративное - getty images

Российская армия в течение 8 января дважды обстреляла Середино-Будскую общину на Сумщине: пострадали 5 человек.

Источник: прокуратура Сумской области

Дословно: "По данным следствия, 8 января 2025 года около 14:40, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты второй раз за день обстреляли гражданскую инфраструктуру Середино-Будской общины Шосткинского района.

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55-летний мужчина и его 28-летний сын, которые находились в собственном доме, получили ранения".

Детали: Также три человека пострадали из-за обстрела Середино-Буды в 12:30. За медицинской помощью обратились 52-летняя женщина, 57-летний мужчина и 71-летняя пенсионерка.

Сумская областьвойнабоевые действия
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