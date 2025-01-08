Президент Мексики предложила Трампу переименовать США в "Мексиканскую Америку"

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум с картой мира 1607 года. Ultimora.net - POLITICS в соцсети Х

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ на предложение избранного президента США Дональда Трампа вернуть под контроль Панамский канал и переименовать его, предложила переименовать США, назвав их "Мексиканской Америкой".

Источник: Шейнбаум на брифинге для прессы, пишет "The Guardian"

Детали: Она показала карту мира 1607 года, чтобы подчеркнуть, что название "Мексиканский залив" является историческим и его употребляли еще до основания Соединенных Штатов. Шейнбаум также пошутила, предложив назвать "Мексиканской Америкой" часть США.

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"Звучит красиво, не так ли?" – добавила она с саркастическим тоном. В то же время добавила, что несмотря на все надеется на "хорошие отношения" с Трампом.

Ранее Трамп заявил, что планирует переименовать Мексиканский залив в "залив Америки с прекрасным кольцом".

"Это уместно. И Мексика должна прекратить позволять миллионам людей прибывать в нашу страну", – сказал он.

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Трамп также утверждал, что южным соседом США управляют наркокартели, на что Шейнбаум ответила лаконично: "В Мексике правит народ".

Заметим, Трамп заявил, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

В частности, он объяснил это тем, что эти государства не противостоят попаданию наркотиков в США.