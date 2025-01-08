Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Президент Мексики предложила Трампу переименовать США в "Мексиканскую Америку"

Татьяна ОлейникСреда, 8 января 2025, 22:59
Президент Мексики предложила Трампу переименовать США в Мексиканскую Америку
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум с картой мира 1607 года. Ultimora.net - POLITICS в соцсети Х

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ на предложение избранного президента США Дональда Трампа вернуть под контроль Панамский канал и переименовать его, предложила переименовать США, назвав их "Мексиканской Америкой".

Источник: Шейнбаум на брифинге для прессы, пишет "The Guardian"

Детали: Она показала карту мира 1607 года, чтобы подчеркнуть, что название "Мексиканский залив" является историческим и его употребляли еще до основания Соединенных Штатов. Шейнбаум также пошутила, предложив назвать "Мексиканской Америкой" часть США.

Реклама:

"Звучит красиво, не так ли?" – добавила она с саркастическим тоном. В то же время добавила, что несмотря на все надеется на "хорошие отношения" с Трампом.

Ранее Трамп заявил, что планирует переименовать Мексиканский залив в "залив Америки с прекрасным кольцом".

"Это уместно. И Мексика должна прекратить позволять миллионам людей прибывать в нашу страну", – сказал он.

РЕКЛАМА:

Трамп также утверждал, что южным соседом США управляют наркокартели, на что Шейнбаум ответила лаконично: "В Мексике правит народ".

Заметим, Трамп заявил, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

В частности, он объяснил это тем, что эти государства не противостоят попаданию наркотиков в США.

МексикаТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, обновленоСБУ пришла с обысками к ведущему Максу Назарову и объявила подозрение
В Киеве задержали чиновника государственного банка - "донатив" на армию РФ
фотоМураев из Китая дал интервью пропагандистам
видеоДесять "прилетов": дроны ГУР зажгли нефтебазу в Тульской области РФ - источник
Силы ПВО сбили 2 из 4 баллистических ракет
Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС: прекращение огня в Газе вступает в силу в воскресенье
Все новости...
Мексика
Трамп пригрозил сразу после вступления в должность наложить пошлины на товары Канады, Мексики и Китая
ISW: Россия усиливает разведку в Мексике, чтобы влиять на поддержку Украины
Путин решил не ехать в Мексику, которая является членом МУС, на инаугурацию президента
Последние новости
13:36
биатлонДополнение к золоту: Борковский выиграл бронзу Универсиады-2025 в спринте
13:32
Лидер ультраправых в Баварии призвала к высылке украинских беженцев
13:21
Экспорт российского угля упал до шестилетнего минимума
13:09
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу после утреннего обстрела
13:00
Экс-нардепу Новинскому объявили подозрение в госизмене и разжигании вражды
12:40
Немецкая "подруга Путина" призвала прекратить поставлять оружие Украине
12:28
Ведущие канадские банки вышли из климатической коалиции
12:15
видеоССО поразили нефтебазу "Роснефти" в Людиново
12:08
теннисСвитолина одолела четвертую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Australian Open
12:00
Месяц впервые внесли во всемирный перечень наследия, которое нуждается в сохранении
Все новости...
Реклама:
Реклама: