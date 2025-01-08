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Генштаб: Самые горячие направления – Кураховское, Покровское и Курское

Татьяна ОлейникСреда, 8 января 2025, 23:30
Генштаб: Самые горячие направления – Кураховское, Покровское и Курское
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

На фронте с начала суток 8 января состоялось 166 боевых столкновений. Больше всего из них на Кураховском, Покровском и Курском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 8 января

Дословно: "Российские захватчики нанесли 31 авиационный удар, сбросив 48 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 750 дронов-камикадзе и совершили более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска. 

На Купянском направлении противник 12 раз проводил штурмы в районах Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки. Украинские защитники отбили десять атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов.

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На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательные действия россиян вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении подразделения Сил обороны отбили шесть атак россиян у Торецка и Дилиевки.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надиевка.

На Кураховском направлении враг 32 раза атаковал наши позиции вблизи Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового.

На Времовском направлении захватчики совершили 13 наступательных действий неподалеку Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя.

Трижды на Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Курщине наши защитники отбили 27 атакующих действий российских захватчиков, сейчас идут ожесточенные бои.

Генштаббоевые действиявойна
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