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Российские войска запустили несколько групп ударных беспилотников

Татьяна ОлейникСреда, 8 января 2025, 23:49
Российские войска запустили несколько групп ударных беспилотников
фото - getty images

Российская армия вечером 8 января запустила несколько групп ударных БпЛА на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:52 военные сообщали о:

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  • БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный/юго-восточный;
  • БпЛА в центре и на севере Черниговщины, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА в центре и на юге Харьковщины, курс - западный/северо-западный/юго-восточный;
  • БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на севере, востоке и юго-востоке Полтавщины, курс - южный/юго-западный/западный.

В 22:40 стало известно о:

  • БпЛА на юге Сумщины, курс - южный/юго-западный/юго-восточный;
  • БпЛА в центре и на севере Черниговщины, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на западе Харьковщины, курс - восточный;
  • БпЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс - северный;
  • БпЛА на востоке Полтавщины, курс - юго-восточный.

По состоянию на 23:25 известно о:

  • БпЛА на Черниговщине, курс - южный/юго-западный/северный/северо-восточный;
  • БпЛА в центре Харьковщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - северный;
  • БпЛА на востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-западе Полтавщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на западе Черкасской области, курс - южный.

беспилотникивойнаШахедвоздушная тревога
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