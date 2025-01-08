Российские войска запустили несколько групп ударных беспилотников
Среда, 8 января 2025, 23:49
Российская армия вечером 8 января запустила несколько групп ударных БпЛА на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 21:52 военные сообщали о:
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- БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный/юго-восточный;
- БпЛА в центре и на севере Черниговщины, курс - южный/юго-западный;
- БпЛА в центре и на юге Харьковщины, курс - западный/северо-западный/юго-восточный;
- БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - западный/северо-западный;
- БпЛА на севере, востоке и юго-востоке Полтавщины, курс - южный/юго-западный/западный.
В 22:40 стало известно о:
- БпЛА на юге Сумщины, курс - южный/юго-западный/юго-восточный;
- БпЛА в центре и на севере Черниговщины, курс - южный/юго-западный;
- БпЛА на западе Харьковщины, курс - восточный;
- БпЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс - северный;
- БпЛА на востоке Полтавщины, курс - юго-восточный.
По состоянию на 23:25 известно о:
- БпЛА на Черниговщине, курс - южный/юго-западный/северный/северо-восточный;
- БпЛА в центре Харьковщины, курс - юго-западный;
- БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - северный;
- БпЛА на востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на юго-западе Полтавщины, курс - северо-западный;
- БпЛА на западе Черкасской области, курс - южный.