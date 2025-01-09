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СМИ: В столице Чада прозвучали выстрелы возле президентской резиденции

Иван ДьяконовЧетверг, 9 января 2025, 00:42
СМИ: В столице Чада прозвучали выстрелы возле президентской резиденции

Вечером 8 января в столице Чада, городе Нджамена, возле президентской резиденции прозвучали многочисленные выстрелы. Инцидент произошел на фоне напряженной политической ситуации после парламентских выборов.

Источник: Associated Press со ссылкой на местных жителей, AFP со ссылкой на источники в службах безопасности, Al Arabiya

Детали: Очевидцы отмечают, что стрельба продолжалась несколько минут неподалеку от президентского дворца. Источник выстрелов остается неизвестным.

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По информации AFP, вооруженные лица совершили нападение на внутреннюю часть президентской резиденции. В то же время Al Arabiya сообщает о колоннах военных автомобилей, которые двигались в направлении дворца.

"Я застрял на площади Place de Nation перед президентской резиденцией, потому что слышу интенсивные выстрелы и вижу, как военные автомобили прибывают со всех направлений", – сказал один из местных жителей.

"Ситуация полностью под контролем, страха нет", – заявил министр иностранных дел Абдераман Куламалла, находясь в окружении солдат, во время прямой трансляции в Facebook, которая снималась в тихом президентском дворце.

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"Мы здесь, чтобы защитить нашего президента", – добавил Куламалла.

Это событие произошло через неделю после парламентских выборов, которые, по замыслу, должны были стать важным шагом к восстановлению демократии. Однако оппозиция их бойкотировала, а результаты выборов до сих пор не объявлены. Аналитики предполагают, что их итог может укрепить власть президента Махамата Деби Итно.

Махамат Деби Итно пришел к власти как военный правитель после гибели своего отца в 2021 году. Его отец руководил страной более трех десятилетий и погиб в боях с повстанцами. В прошлом году Итно победил на президентских выборах, которые международные наблюдатели раскритиковали за несоблюдение демократических стандартов.

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