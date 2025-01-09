Полиция задержала мужчину, который с мачете и ножами пытался проникнуть в Капитолий

Полиция Капитолия задержала мужчину, который пытался проникнуть в здание с мачете и тремя ножами. Инцидент произошел во время церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером.

Источник: полиция Капитолия

Детали: Задержание произошло за несколько часов до визита избранного президента Дональда Трампа в часовню, где находился гроб Картера. Охранники заметили мачете в рюкзаке мужчины во время рентгеновской проверки на пункте контроля безопасности. Во время обыска рюкзака было найдено еще три ножа. Мужчину арестовали, а оружие изъяли.

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Прямая речь: "44-летний Мел Джей Хорн из Вашингтона, округ Колумбия, был арестован по многочисленным обвинениям в ношении опасного оружия. Следователи полиции Капитолия допросят Хорна, чтобы определить его мотивы. Сейчас нет угрозы Конгрессу, Капитолию США или общественности".

Прощание с Картером: Гроб с телом 39-го президента США, который умер 29 декабря в возрасте 100 лет, находится в ротонде Капитолия. Сотни людей пришли отдать последнюю дань уважения Джимми Картеру.

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