Полиция задержала мужчину, который с мачете и ножами пытался проникнуть в Капитолий
Полиция Капитолия задержала мужчину, который пытался проникнуть в здание с мачете и тремя ножами. Инцидент произошел во время церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером.
Источник: полиция Капитолия
Детали: Задержание произошло за несколько часов до визита избранного президента Дональда Трампа в часовню, где находился гроб Картера. Охранники заметили мачете в рюкзаке мужчины во время рентгеновской проверки на пункте контроля безопасности. Во время обыска рюкзака было найдено еще три ножа. Мужчину арестовали, а оружие изъяли.
Прямая речь: "44-летний Мел Джей Хорн из Вашингтона, округ Колумбия, был арестован по многочисленным обвинениям в ношении опасного оружия. Следователи полиции Капитолия допросят Хорна, чтобы определить его мотивы. Сейчас нет угрозы Конгрессу, Капитолию США или общественности".
Прощание с Картером: Гроб с телом 39-го президента США, который умер 29 декабря в возрасте 100 лет, находится в ротонде Капитолия. Сотни людей пришли отдать последнюю дань уважения Джимми Картеру.
Предыстория:
- Правоохранительные органы и службы безопасности в Вашингтоне и его окрестностях привлекают подкрепление, готовясь охранять столицу страны, после новогоднего теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля перед отелем Trump International в Лас Вегасе.
- Джимми Картер умер 29 декабря в своем доме в городе Плейнс, штат Джорджия, сообщил его сын Джеймс Э. Картер III, известный как Чип.
- Картер был президентом Соединенных Штатов с 1977 по 1981 год, лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Член Демократической партии США. В течение двух сроков занимал должность губернатора штата Джорджия – с 1971 по 1975 год.