DeepState: Россияне продвинулись в ряде населенных пунктов Донецкой области
Четверг, 9 января 2025, 03:00
В ночь на 9 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово".
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Предыстория:
- 7 января Deepstate сообщил, что почти все Курахово в Донецкой области оккупировано российскими войсками и это дает возможность россиянам продвигаться на запад.
- В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.
- 8 января стало известно о планах россиян штурмовать Великую Новоселку в Донецкой области. В течение последних нескольких дней россияне стягивают свои штурмовые группы на юг и на юго-запад от населенного пункта.
- Председатель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил об усилении обстрелов города российскими войсками. По словам Добряка, российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.