DeepState: Россияне продвинулись в ряде населенных пунктов Донецкой области

В ночь на 9 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово".

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