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ISW: Российские войска все чаще применяют дроны управляемые через волоконно-оптический кабель

Иван ДьяконовЧетверг, 9 января 2025, 03:31
ISW: Российские войска все чаще применяют дроны управляемые через волоконно-оптический кабель
Иллюстративное фото: Минобороны Украины

Россия увеличивает использование беспилотников, которые управляются через волоконно-оптический кабель. Эти дроны позволяют российским войскам эффективно обходить средства радиоэлектронной борьбы Украины.

Источник: ISW

Детали: В своем отчете, аналитики Института изучения войны указывают на то, что российские войска все чаще используют беспилотники, подключенные к оптоволоконным кабелям, что позволяет им противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских сил обороны. 

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Согласно информации, полученной от одного из спикеров украинской бригады, эти дроны применяются по всей линии фронта.

Однако, несмотря на активное использование этих беспилотников, их применение пока не является систематическим. Оптоволоконные дроны имеют некоторые недостатки: они медленнее и менее маневренные, чем FPV-дроны, что делает их более уязвимыми для стрелкового оружия.

Дословно: "По словам российского "военкора", россияне первыми успешно интегрировали такие технологии в боевые действия в Украине. Однако он также предупредил, что вскоре украинские военные разработают подобные технологии".

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Ключевые выводы:

  • Украинские войска в ночь с 7 на 8 января нанесли удар по российскому государственному нефтехранилищу "Комбинат Кристалл" вблизи Энгельса, Саратовская область, Россия.
  • 8 января в оккупированном Харцызске Донецкой области украинские войска нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии (ПВО) РФ (Южный военный округ).
  • Российские войска наступали в Курской области, Торецке и под Курахово.
  • Российские войска все чаще используют беспилотники, прикрепленные к оптоволоконным кабелям в Украине.

Предыстория:

  • Министерство обороны Украины показало военным и потенциальным будущим операторам FPV дроны, управляемые через волоконно-оптический кабель. Начальник управления беспилотных авиационных систем Главного управления инноваций Минобороны подполковник Евгений Ткаченко сообщил, что большинство беспилотников, уже в ближайшее время будут поставляться для нужд Сил обороны Украины.

ISWбеспилотникиВооруженные силы России
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