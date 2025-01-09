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Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей – США

Иван ДьяконовЧетверг, 9 января 2025, 04:47
Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей – США
Путин и Си. Фото: Getty Images

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дороти Камилла Ши выразила предостережение, что участие войск Северной Кореи в войне против Украины позволяет КНДР получить важный боевой опыт, что повышает ее готовность к военным действиям против соседних стран.

Источник: Reuters

Детали: По словам Ши, более 12 тысяч северокорейских военных сейчас находятся в России, где они активно вовлечены в боевые действия в Курской области. Этот факт подтверждает тесное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном, отметила американский дипломат.

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"Северная Корея получает значительную выгоду от поставок российского военного оборудования, технологий и боевого опыта, что делает ее более способной к ведению войны против своих соседей", – заявила Ши.

По ее мнению, КНДР также может использовать эти улучшения для увеличения продажи оружия и заключения контрактов на военное обучение по всему миру.

В ответ на это, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отбросил обвинения США о передаче Пхеньяну спутниковых и космических технологий, назвав их "абсолютно безосновательными". Во время заседания он также поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с днем рождения.

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Посол Южной Кореи в ООН Хван Джункук заявил, что северокорейские солдаты "по сути являются рабами Ким Чен Ына, которым промыли мозги, чтобы они жертвовали своей жизнью на дальних полях сражений, чтобы заработать деньги для его режима и получить передовые военные технологии из России".

Предыстория: 

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен после переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле заявил, что Россия готова предоставить Северной Корее свои передовые космические и спутниковые технологии в обмен на оружие и другое оборудование для поддержки войны против Украины.

КНДРООНСШАвойна
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