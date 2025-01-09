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Лидер японской якудзы признал вину в незаконной продаже ядерных материалов из Мьянмы

Иван ДьяконовЧетверг, 9 января 2025, 05:53
Лидер японской якудзы признал вину в незаконной продаже ядерных материалов из Мьянмы
Такеши Эбисава. Фото: Окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк

Лидер японского криминального синдиката "Якудза" Такеши Ебисава признал себя виновным в незаконном перемещении ядерных материалов из Мьянмы, которые, по данным следствия, он планировал продать Ирану для создания ядерного оружия.

Источник: Министерство юстиции США

Детали: Согласно заявлению Минюста, в апреле 2022 года Эбисави и его сообщнику были предъявлены обвинения в торговле наркотиками и огнестрельным оружием, после чего оба были взяты под стражу. 

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В феврале 2024 года Эбисаве были выдвинуты дополнительные обвинения в сговоре с целью продажи ядерных материалов военного назначения и смертельно опасных наркотиков из Мьянмы, а также в покупке оружия от имени вооруженной повстанческой группировки.

"Такеши Эбисава признал сегодня в федеральном суде, что он дерзко вывозил ядерные материалы, в том числе оружейный плутоний, из Мьянмы", – заявил исполняющий обязанности прокурора США Эдвард Ким. "В то же время, он работал над отправкой большого количества героина и метамфетамина в Соединенные Штаты в обмен на сверхмощное вооружение, такое как ракеты "земля-воздух" для использования на полях сражений в Мьянме", – говорится в заявлении.

Согласно обвинительному акту, оружие, которое должно было стать частью сделки, включало ракеты класса "земля-воздух" американского производства взятых с американских военных баз в Афганистане, а также другое тяжелое вооружение.

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Прокуроры утверждают, что 60-летний Эбисава "нагло" переправлял из Мьянмы уран и оружейный плутоний. С 2020 года Эбисава хвастался офицеру под прикрытием, который выдал себя за иранского генерала, что имеет доступ к большому количеству ядерных материалов, предоставляя фотографии материалов вместе со счетчиками Гейгера, который регистрировал уровень радиации.

"Затем Эбисава предложил предоставить Генералу "плутоний", который был бы еще "лучше" и "мощнее", чем уран, для этой цели", – говорится в заявлении.

Дословно: "Лаборатория исследовала ядерные образцы и определила, что изотопный состав плутония, найденного в ядерных образцах, является оружейным, а это означает, что плутоний, если он будет произведен в достаточном количестве, будет пригоден для использования в ядерном оружии".

Детали: Один из соучастников Эбисавы утверждал, что они "имели в своем распоряжении более 2 тысяч килограммов тория-232 и более 100 килограммов урана в соединении U3O8 (соединение в виде порошка уранового концентрата, известное под названием "yellowcake"). 

В обвинительном заключении утверждается, что Эбисава предложил использовать средства от продажи ядерных материалов для финансирования закупки оружия для повстанческой группировки в Мьянме.

Заговор Эбисавы был обнаружен и пресечен благодаря сотрудничеству властей США, Индонезии, Японии и Таиланда.

Эбисава признал себя виновным по шести пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение.

ядерное оружиеСШАсуд
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