Сийярто пригрозил заблокировать вступление Украины в ЕС из-за остановки транзита российских энергоносителей

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о возможности блокирования вступления Украины в Европейский Союз в ответ на регистрацию в Верховной Раде Украины законопроекта №12380, который предусматривает запрет транзита российских нефти и газа по территории Украины во время военного положения.

Источник: Сийярто в соцсети Facebook

Детали: Сийярто напомнил, что решение о принятии новых членов в ЕС принимаются коллективно и единогласно всеми странами-членами. Он подчеркнул, что каждое государство имеет суверенное право выбирать источники и маршруты поставок энергоносителей, необходимых для ее функционирования, и что внешнее влияние в этом вопросе недопустимо.

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Прямая речь: "Каждая страна имеет суверенное право решать, откуда и каким путем она покупает энергоносители, необходимые ей для работы. Никто извне не может влиять на это. Никто не имеет права навязывать другой стране более дорогие, менее безопасные источники энергии.

Страна, которая заключает соглашение об ассоциации с ЕС или даже хочет стать членом ЕС, обязана вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС путем предоставления транспортных маршрутов. Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС".

Предыстория:

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