Сийярто пригрозил заблокировать вступление Украины в ЕС из-за остановки транзита российских энергоносителей
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о возможности блокирования вступления Украины в Европейский Союз в ответ на регистрацию в Верховной Раде Украины законопроекта №12380, который предусматривает запрет транзита российских нефти и газа по территории Украины во время военного положения.
Источник: Сийярто в соцсети Facebook
Детали: Сийярто напомнил, что решение о принятии новых членов в ЕС принимаются коллективно и единогласно всеми странами-членами. Он подчеркнул, что каждое государство имеет суверенное право выбирать источники и маршруты поставок энергоносителей, необходимых для ее функционирования, и что внешнее влияние в этом вопросе недопустимо.
Прямая речь: "Каждая страна имеет суверенное право решать, откуда и каким путем она покупает энергоносители, необходимые ей для работы. Никто извне не может влиять на это. Никто не имеет права навязывать другой стране более дорогие, менее безопасные источники энергии.
Страна, которая заключает соглашение об ассоциации с ЕС или даже хочет стать членом ЕС, обязана вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС путем предоставления транспортных маршрутов. Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС".
Предыстория:
- В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что единственной причиной проблем на энергетическом рынке Европы всегда была Россия. В течение десятилетий Кремль использовал энергию как оружие, шантажируя европейские правительства и подрывая энергетическую безопасность.
- Накануне Сийярто обвинил Украину в том, что та поставила Европейский Союз в трудное экономическое положение остановкой транзита российского газа.
- После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.
- Группа ультраправых депутатов Словакии во главе с вице-спикером и лидером националистической партии SNS Андреем Данко 10 января отправится в Россию, чтобы "развивать диалог" после визита премьер-министра страны Роберта Фицо.