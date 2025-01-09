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Президент США Джо Байден стал прадедом

Иван ДьяконовЧетверг, 9 января 2025, 06:51
Президент США Джо Байден стал прадедом
Джилл и Джо Байден. Фото: Instagram / Джилл Байден

Впервые в истории Соединенных Штатов действующий президент стал прадедом: старшая внучка Джо Байдена родила сына.

Источник: CBS News 

Детали: Президент Байден на пресс-конференции в Калифорнии сообщил, что в среду его старшая внучка, Наоми Байден, родила первенца. 

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Наоми является дочерью Хантера Байдена, второго сына президента. Новорожденного назвали Уильям Бреннон Нил IV в честь брата его отца, который трагически погиб в возрасте 19 лет в автомобильной аварии более 15 лет назад.

Наоми объявила о беременности в ноябре 2024 года. В 2022 году она вышла замуж за Питера Нила в Белом доме, что стало историческим событием - впервые внучка президента заключила брак в резиденции главы государства.

5 января в интервью USA Today в Белом доме Байден сообщил, что его внучке планируют сделать кесарево сечение. "Скоро я стану прадедом, Господи Иисусе!", - сказал он.

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В заметке в Instagram первая леди Джилл Байден поделилась фотографией, на которой она и президент держат правнука.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений First Lady Dr. Jill Biden (@flotus)

У президента есть семь внуков, с которыми он часто общается.

СШАБайден
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