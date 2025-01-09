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Россияне потеряли убитыми и ранеными еще 1 430 военных - Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 9 января 2025, 07:23
Россияне потеряли убитыми и ранеными еще 1 430 военных - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские захватнические войска потеряли убитыми и ранеными 1 430 человек, также ВСУ уничтожили 17 танков и 36 артиллерийских систем врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 803 100 (+1 430) человек,
  • танков ‒ 9 731 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20 221 (+16) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 21765 (+36) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 21 813 (+86),
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 33 387 (+80) ед,
  • специальной техники ‒ 3 686 (+5).

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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